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رونالدو ينضم لنادي الـ 1000!

خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراته الألفية، خلال مسيرته الكروية، بعد مشاركته مع فريقه يوفنتوس أمام مضيفه سبال، اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولعب رونالدو أول مباراة في مسيرته الاحترافية، في 14 أغسطس من عام 2002 بقميص سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وكان عمره 17 عاما و190 يوما، وسجل أول أهدافه في السابع من أكتوبر من نفس العام.

وبدأ رونالدو مسيرته مع فريق سبورتينغ لشبونة، ولعب مباراتين في صفوف الفريق "ب"، و31 مع الفريق الأول، قبل أن ينقل إلى صفوف مانشستر يونايتد، ويدافع عن ألوان "الشياطين الحمر" في 292 مباراة.

ومن ثم دافع الدون عن ألوان ريال مدريد "الميرينغي" في 438 مباراة، أكثر الفرق التي خاض معها لقاءات، قبل أن يلعب 73 لقاء مع يوفنتوس فريقه الحالي، أما على المستوى الدولي، فقد شارك في 164 مباراة بقميص منتخب البرتغال.

وشارك النجم البرتغالي في 292 مباراة بالدوري الإسباني، و196 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، و41 في الدوري الإيطالي، و25 في الدوري البرتغالي.

وأحرز كريسيتانو رونالدو، 625 هدفا بقميص الأندية، التي لعب لها إضافة إلى 99 هدفا لمنتخب بلاده.

وجاءت أهداف رونالدو كالتالي: 450 هدفا مع ريال مدريد، و118 هدفا مع مانشستر يونايتد، و52 هدفا مع يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة و99 هدفا مع منتخب البرتغال.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى العديد من أساطير كرة القدم الذين تجاوزوا حاجز الـ 1000 مباراة خلال مسيرتهم الحافلة بالألقاب والإنجازات في ملاعب كرة القدم، حيث جاءوا على النحو التالي:

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البرازيلي روبرتو كارلوس – 1103 مباريات بين عامي (1991 و2015).

الأرجنتيني خافيير زانيتي – 1102 مباراة بين عامي (1992 و2014).

الحارس الإسباني إيكر كاسياس – 1048 مباراة بين عامي (1998 و2020).

الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون – 1044 مباراة منذ عام 1995 حتى الآن.

الإسباني راؤول غونزاليس – 1043 مباراة بين عامي (1994 و2015).

الإيطالي باولو مالديني - 1028 مباراة بين عامي (1994 و2009).

الويلزي ريان غيجز – 1027 مباراة بين عامي (1990 و2014).