وزير الرياضة يتوج الفائزين ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش

توج الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ومسئولو الاتحاد الدولي، مساء اليوم الأحد، الفائزين بالمراكز الأولى ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي أقيمت بمصر في الفترة 21-23 فبراير الجاري.

واحتضن مجمع الصالات بإستاد القاهرة منافسات كأس العالم للشيش وهي إحدي الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، وتنافس خلالها عدد من اللاعبين المصنفين عالمياً من نحو 42 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وفاز بالمركز الأول بالبطولة المنتخب الأمريكي، وجاء في المركز الثاني منتخب روسيا، والمركز الثالث منتخب هونج كونج، وحل المنتخب المصري في المركز السادس والذي يؤهله لاولمبياد طوكيو 2020.

وعلى هامش ختام البطولة، التقي الدكتور أشرف صبحي لاعبي منتخب مصر لسلاح الشيش وجهازهم الفني حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة التأهل لاولمبياد طوكيو 2020 من خلال منافسات البطولة.

كما هنأ الوزير مجلس إدارة الاتحاد لتأهل منتخب السيدات أيضاً لأولمبياد طوكيو بعد المنافسة في بطولة كأس العالم المقامة بكازان بروسيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة على كامل التركيز والاستعداد الجيد للاعبي منتخب السلاح، وتنفيذ البرنامج التدريبي الموضوع من قبل الاتحاد استعداداً لمنافسات دورة الألعاب الاوليمبية بطوكيو 2020، متمنياً التوفيق للاعبين وتقديم أداء مميز والفوز بميدالية أوليمبية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى المتابعة المستمرة مع الاتحادات















أنحاء العالم.وفاز بالمركز الأول بالبطولة المنتخب الأمريكي، وجاء في المركز الثاني منتخب روسيا، والمركز الثالث منتخب هونج كونج، وحل المنتخب المصري في المركز السادس والذي يؤهله لاولمبياد طوكيو 2020.وعلى هامش ختام البطولة، التقي الدكتور أشرف صبحي لاعبي منتخب مصر لسلاح الشيش وجهازهم الفني حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة التأهل لاولمبياد طوكيو 2020 منخلال منافسات البطولة.كما هنأ الوزير مجلس إدارة الاتحاد لتأهل منتخب السيدات أيضاً لأولمبياد طوكيو بعد المنافسة في بطولة كأس العالم المقامة بكازان بروسيا.وأكد وزير الشباب والرياضة على كامل التركيز والاستعداد الجيد للاعبي منتخب السلاح، وتنفيذ البرنامج التدريبي الموضوع من قبل الاتحاد استعداداً لمنافسات دورة الألعاب الاوليمبية بطوكيو 2020، متمنياً التوفيق للاعبين وتقديم أداء مميز والفوز بميدالية أوليمبية.ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى المتابعة المستمرة مع الاتحادات الرياضية للتعرف على الاستعداد للبطولات المؤهلة لاولمبياد طوكيو، وكذا الاطمئنان على سير التدريبات الخاصة باللاعبين المتأهلين للأولمبياد حتى الآن.

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