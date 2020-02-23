أهداف مباراة تونس والكويت في كأس العرب تحت 20 عاماً

تأهل منتخب تونس الى الدور الثاني من بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، وذلك بعد ان تعادل أمام نظيره الكويتي 1-1، اليوم الأحد 23-2-2020، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأولي بالمسابقة، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “الأمير محمد بن فهد” بمدينة الدمام بالسعودية.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد منتخب تونس 7 نقاط، متصدراً بهما المجموعة الأولي، من فوزين متتاليين، وتعادل وحيد.

وخرج المنتخب الكويتي محتلا المركز الرابع والأخير بالمجموعة بنقطتين من تعادلين، وهزيمة وحيدة.

وتأهل ايضا المنتخب العراقي عن ذات المجموعة بعد ان احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وحقق فوزاً هاماً اليوم امام المنتخب الموريتاني بهدفين نظيفين.

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وسجل اللاعب “فاروق الميموني” هدف التقدم للمنتخب التونسي من ضربة جزاء بالدقيقة 36، ليتعادل المنتخب الكويتي بالدقيقة 83 من عمر اللقاء.