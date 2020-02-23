أهداف مباراة العراق وموريتانيا في كأس العرب تحت 20 عاماً

شهد ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية – الراكة، فوز مستحق للمنتخب العراقي على نظيره الموريتاني بهدفين نظيفين، اليوم الأحد 23-2-2020، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً.

المباراة التي نقلت على قناة السعودية الرياضية 2 بتعليق “عبد الله المغربي”، انطلقت في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

وبفوز المنتخب العراقي اليوم نجح فى خطف بطاقة التأهل الى الدور الموالي، محتلا المركز الثاني بأربعة نقاط، من فوز وتعادل وهزيمة، ويأتي المنتخب الموريتاني بالمركز الثالث بثلاثة نقاط من فوز وحيد وهزيمتين.

وعلى الجانب الاخر تأهل المنتخب التونسي كأول المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد التعادل فى مباراة اليوم امام نظيره الكويتي رابع المجموعة.

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أحرز هدف التقدم لأسود الرافدين اللاعب “المختار بلال” بهدف خطأ في مرماه، بالدقيقة 21، وأضاف الهدف الثاني لمنتخب العراق بالدقيقة 85، اللاعب “رضا ميالي”.