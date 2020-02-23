تقرير | من هو عمرو مصطفى فهمي “مُحارب فساد الكاف”؟

رحل السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “عمرو مصطفى فهمي” عن دنيانا الفانية، مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ37 عامًا، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

وخلف عمرو مصطفى فهمي الكثير من الصراعات بينه وبين مسؤولي “كاف” بسبب الإقالة التعسفية التي تعرض لها بقرار فردي من جانب الملغاشي “أحمد أحمد”.

ورد نجل أسطورة الأهلي “مصطفى فهمي” اعتباره بإرسال ملفات مثيرة للجدل عن أحمد أحمد وأعوانه إلى الفيفا، ما أدى إلى فرض وصاية على الكاف من قبل أمين عام الفيفا “فاطمة سامورا” استمرت لحوالي 6 أشهر.

وفي هذا الموضوع يستعرض الخليج 365 مسيرة عمرو مصطفى فهمي القصيرة والمليئة في آن واحد بالإنجازات والأحداث لشاب مصري طموح حاصر الفساد بكل ما لديه من قوة من كل حدب وصوب أكثر من محاربته للمرض اللعين.

من هو عمرو فهمي؟

عُرف عمرو فهمي بين جماهير النادي الأهلي المصري قبل حوالي 15 عامًا، بتواجده الدائم في المدرجات لتشجيع ومؤازرة الفريق، قبل أن يساهم في تأسيس مجموعة ألتراس أهلاوي.

وتخرج في عام 2004 من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

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واتجه فهمي إلى العمل الإداري الرياضي بدءًا من عام 2010 بمساعدة والده مصطفى فهمي الذي عمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وكان رئيسًا للجنة المنظمة في كأس العالم 2014، وظل سكرتيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لمدة تجاوزت الـ 20 عامًا.

وأكد عمرو فهمي جدارته في أروقة الفيفا ليحصل على منصب مساعد منسق بطولة كأس العالم للشباب في تركيا عام 2013.

وأختير الراحل في منصب المدير العام لبطولات كأس أمم أفريقيا للمحليين لمدة ثلاث سنوات في الفترة من 2011 إلى 2014.

كما عمل مساعدًا منسقًا في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016.

وفي العهد الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد نجاح الملغاشي “أحمد أحمد” في الانتخابات الرئاسية أمام عيسى حياتو، وقع اختيار اللجنة التنفيذية للكاف على عمرو فهمي لتولي مسؤولية سكرتير عام الاتحاد خلفًا للمغربي “هشام العمراني”.

لكن فترة عمرو فهمي لم تدم لأكثر من ثلاث سنوات وتمت إقالته من منصبه بسبب اتهام رئيس الكاف “أحمد أحمد” بالفساد، قبل أن يُرسل بعض الملفات والوثائق إلى الفيفا والتي أدانت أحمد أحمد وأعوانه، وستؤثر بالضرورة على هوية الرئيس الجديد للكاف في الانتخابات القادمة مطلع عام 2021.

وأعلن عمرو فهمي في وقت سابق من عام 2020 نيته في الترشح إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إلا أن القدر لم يمهله الفرصة لتحقيق تلك الرغبة.