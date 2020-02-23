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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يهدد إنتر ميلان في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
تزداد الشكوك ساعة بعد أخري حول إقامة مباراة الفريق الإيطالي مع الفريق البلغاري في إطار منافسات الدوري الأوروبي نتيجة انتشار فيروس كورونا بسرعة رهيبة داخل المدن الإيطالية.
وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلي إحتمالية تأجيل المواجهة أو إقامتها بدون جمهور ، مشيرة إن الإحتمال الأخير هو القرب للحدوث حتي هذا اللحظة إذ لم يحدث آى مستجدات بخصوص إنتشار الفيروس.
وأشارت الصحيفة أن الأنتر سيعود إلى التدريبات صباح الغد للأستعداد للمباراة الخميس القادم في الدوري الأوروبي بإنتظار المستجدات حول تأجيل المباراة أو من عدمه.
وبناء على ذلك أعلن مجلس الوزراء الإيطالي تأجيل أكثر من مباراة في الدوري الإيطالي بسبب انتشار الفيروس منها مباراة الإنتر مع سامبدوريا في الكالتشيو وأيضا تأجلت مواجهتي أتالاتنا ضد ساسولو و فيرونا ضد كالياري.
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