شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يغيب عن مران الأهلي الأخير قبل القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في الوقت الذي شاهد صالح جمعة جزء من المران من علي دكة البدلاء قبل ان يتوجه لصالة الجيم.

وشهد المران مشاركة الثنائي ياسر ابراهيم وجونيور اجاي رغم صدور قرار من لجنة الانضباط بايقافهما.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً طارئاً مساء اليوم الأحد لبحث سبل التصعيد ضد اتحاد الكرة بعد صدور عقوبات الانضباط، إلا أن المجلس الأحمر وجد أن التقدم بتظلم يعد أمر ضروري أملاً في تخفيض العقوبات التي شملت عدد كبير من نجوم الفريق.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى فى اجتماعها أمس بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.