شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة تورينو وبارما في الدوري الإيطالي خوفًا من انتشار فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضمت مباراة تورينو وبارما إلى قائمة اللقاءات المؤجلة في الدوري الإيطالي خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة المباراة، اليوم في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يتم تأجيلها، حسب وكالة الأنباء الإيطالية.

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وتنضم تلك المباراة بذلك إلى قائمة المباريات التي تم تأجيلها بعد إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي تعليق كافة المناسبات الرياضية المقرر إقامتها، اليوم الأحد، في إقليمي فينيتو ولومباردي، والتي تضمنت مباريات أتالانتا أمام ساسولو، وفيرونا أمام كالياري، وإنتر أمام سامبدوريا.

وتأتي حالة القلق في إيطاليا بسبب ظهور 90 حالة إصابة بالفيروس في إقليم لومباردي و7 في فينيتو، وحالتين في إيميليا رومانيا، وحالتين في لاتسيو، وحالة واحدة في بيدمونت، فيما توفى من كل هذه الحالات شخصين أحدهما في فينيتو والآخر في لومباردي.

ويخشى المسؤولون الإيطاليون انتشار الفيروس مع تنقل الجماهير لحضور المباريات، إذ أشار موقع «فوتبول-إيطاليا» إلى احتمالية نقل مباراة إنتر ولودوجريتس القادمة في الدوري الأوروبي إلى ملعب آخر، أو خوضها بدون جماهير.