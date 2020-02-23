ميسي يوجه رسالة تحذير لـ نابولي وريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

كسر نجم ​برشلونة​ الاسباني ليونيل ميسي صيامه التهديفي في بطولة الدوري الإسباني بهز شباك إيبار، في الجولة 25 من الليغا.

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وسجل قائد النادي الكتالوني ثلاثية، لينهي صياما دام 398 دقيقة وفقا لما ذكرته شبكة أوبتا للاحصائيات.

ويعود آخر هدف لميسي في الدوري الإسباني، عندما سجل هدف الفوز في شباك غرناطة في الجولة 20، ليرفع اليوم رصيده إلى 17 هدفا في 20 مباراة.

ولهذا، يوجه النجم الارجنتيني رسالة تحذير لمنافسيه القادمين، حيث يستعد البرشا لمواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد في الجولة المقبلة، وقبلها مواجهة نابولي الايطالي في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.