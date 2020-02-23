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فينالدوم: كلوب لا يتسامح مع أي تخاذل من اللاعبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

يعترف لاعب خط وسط ​​، ​جيني فينالدوم​ بأن ​يورغن كلوب​ لا يسمح لأي شخص بالتخاذل فيما يقترب الفريق من لقب الدوري الممتاز.

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ولا يسمح كلوب لنجومه بمزيد من النظر إلى أبعد من مباراة الغد ضد وست هام على ملعب أنفيلد في الدوري في محاولة العودة الى الانتصارات بعد الهزيمة في ​​ أمام ​أتلتيكو مدريد​.

والمدير الألماني الذي لا يرحم ليس بطيئاً في إبعاد لاعبيه إذا فقدوا التركيز.

وقال فينالدوم: "فكر في كل مباراة على حدة، حاول إعطاء كل شيء في كل لعبة وفي النهاية سترى ما سيحدث. نحن لا نفكر حقًا بالنتائج. نحن فقط نتدرب بقوة وننظر إلى كل لعبة بمفردها".

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