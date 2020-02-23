- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمهور ليفربول غير متفاجئ من ستيرلينج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
لم يفاجأ مشجعو فريق ليفربول بتعليقات لاعبهم السابق رحيم ستيرلينغ الأخيرة حول فريق ريال مدريد.
وكان ستيرلينغ قد اجرى مقابلة مع صحيفة AS الإسبانية كشف فيها بأنه "مستعد للتحديات" بعد سؤاله بشأن الانضمام إلى ريال مدريد.
يُذكر ان ستيرلينغ كان قد غادر ليفربول في 2015 وتوجه الى سيتي بصفقة وصلت قيمتها الى 49 مليون باوند.
ومن المعلوم انه سيتي حاليًا قد تعرّض عقوبة ستمنعه من المشاركة في المنافسات الأوروبية على موسمين وهذا ما دفع ستيرلينغ للبحث عن فريق آخر حسب رأي جمهور ليفربول الذي عبّر عن رأيه على تويتر من خلال تغريدات جاء فيها "إنه عام 2015 مرة جديدة"، "لست متفاجئ"، "كنا دائمًا نعلم حقيقته لكن لم يستمع لنا احدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور ليفربول غير متفاجئ من ستيرلينج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.