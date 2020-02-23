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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يتوقع اختبارا صعبا أمام وست هام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
حذر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لاعبيه من توقع رحلة سهلة ضد وست هام المهدد بالهبوط يوم الاثنين.
وخسر الهامرز 0-2 أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ليلة الأربعاء، وعلى الرغم من أن المضيفين سيطروا على الكرة، إلا أنهم وجدوا خصماً عنيدا في وست هام.
وقال كلوب: "لم يكن لديهم فيليبي أندرسون على أرض الملعب ولم يكن لديهم سيباستيان هالر، أعرف كليهما وأحبهما كثيرًا. وكان مانويل لانزيني على مقاعد البدلاء أيضًا، لذلك ترى الجودة التي يتمتعون بها".
وأضاف: "لقد شاهدت المباراة يوم الأربعاء ولم يتم التغلب عليها كما كنت تتوقع امام السيتي على أرض الملعب".
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