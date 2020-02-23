شكرا لقرائتكم عقوبات السوبر .. هل ينسحب الأهلي من مسابقة الدوري ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مازالت ردود أفعال عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة تُلقي بظلالها عل سطح الأحداث الكروية المصرية خاصة أن العقوبات كانت قاسية ومفاجئة للكثريين في الشارع الكروي ولم تلقى تأييد الأهلي ولا الزمالك.
وقرارات لجنة الانضابط أثارت حالة من الغضب العارم داخل النادي الأهلي ودعا محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لعقد اجتماع طارئ في الخامسة من مساء اليوم لبحث الرد على هذه القرارات وإتخاذ قرارات تُحفاظ على حقوق النادي، وقال مصدر في الأهلي أن المجلس لن يتخذ قراراً بالانسحاب ببطولة الدوري كما تردد خلال الساعات الماضية لأن اقتراح الانسحاب وعدم استكمال المسابقة لن يُساهم في حل الأزمة بل سيُزيد الأمور تعقيداً.
وأوضح المصدر أن المجلس سيعلن تمسكه بالحفاظ على حقوقه مسئوليه ولاعبيه وجماهيره وسيعلن رفضه التام لما جاء في قرار لجنة الانضباط أمس كما سيؤكد مجلس الاهلي على طرق كل الأبواب الشرعية للحفاظ علي حقوق النادي ولاعبيه، موكداً أن المجلس يرى أن استكمال مسابقة الدوري أمر طبيعي لابد أن يتم رغم أن النادي غاضب جداً من قرارات لجنة الانضباط ويرى إنها ظالمة بحق الأهلي خاصة فيما يتعلق بإيقاف كهربا لنهاية الموسم وستكون هناك قرارات حمراء في هذا الشأن للحفاظ على حقوق النادي.
وقال المصدر إن المجلس لن يتطرق في اجتماع اليوم لعدم خوض مباراة الزمالك غداً في الدوري ، موضحاً أن المباراة ستقام في موعدها حسب تصريحات وتأكيدات اتحاد الكرة الأخيرة وهو ما يُرحّب به الأهلي إلا إذا صدر قرار مفاجئ من الجهات الأمنية بتأجيل المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات السوبر .. هل ينسحب الأهلي من مسابقة الدوري ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.