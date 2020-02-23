شكرا لقرائتكم عقوبات السوبر .. هل ينسحب الأهلي من مسابقة الدوري ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت ردود أفعال عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة تُلقي بظلالها عل سطح الأحداث الكروية المصرية خاصة أن العقوبات كانت قاسية ومفاجئة للكثريين في الشارع الكروي ولم تلقى تأييد الأهلي ولا الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قد قررت فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ، إيقاف كلاً من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم ، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما ، كما قررت الللجنة ، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً ، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وقرارات لجنة الانضابط أثارت حالة من الغضب العارم داخل النادي الأهلي ودعا محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لعقد اجتماع طارئ في الخامسة من مساء اليوم لبحث الرد على هذه القرارات وإتخاذ قرارات تُحفاظ على حقوق النادي، وقال مصدر في الأهلي أن المجلس لن يتخذ قراراً بالانسحاب ببطولة الدوري كما تردد خلال الساعات الماضية لأن اقتراح الانسحاب وعدم استكمال المسابقة لن يُساهم في حل الأزمة بل سيُزيد الأمور تعقيداً.

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وأوضح المصدر أن المجلس سيعلن تمسكه بالحفاظ على حقوقه مسئوليه ولاعبيه وجماهيره وسيعلن رفضه التام لما جاء في قرار لجنة الانضباط أمس كما سيؤكد مجلس الاهلي على طرق كل الأبواب الشرعية للحفاظ علي حقوق النادي ولاعبيه، موكداً أن المجلس يرى أن استكمال مسابقة الدوري أمر طبيعي لابد أن يتم رغم أن النادي غاضب جداً من قرارات لجنة الانضباط ويرى إنها ظالمة بحق الأهلي خاصة فيما يتعلق بإيقاف كهربا لنهاية الموسم وستكون هناك قرارات حمراء في هذا الشأن للحفاظ على حقوق النادي.

وقال المصدر إن المجلس لن يتطرق في اجتماع اليوم لعدم خوض مباراة الزمالك غداً في الدوري ، موضحاً أن المباراة ستقام في موعدها حسب تصريحات وتأكيدات اتحاد الكرة الأخيرة وهو ما يُرحّب به الأهلي إلا إذا صدر قرار مفاجئ من الجهات الأمنية بتأجيل المباراة.