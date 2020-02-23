الامارات | رونالدو وميسي يدخلان نادي الـ 1000 في ليلة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو وميسي يدخلان نادي الـ 1000 في ليلة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "بي/أر فوتبول" البريطاني، عن دخول كل من المنافسين التقليديين على ساحة الكرة العالمية، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي نادي الـ 1000 في ليلة واحدة، بعدما نجح البرتغالي أمس في مباراته الـ 1000 في مسيرته الاحترافية إلى قيادة ناديه الحالي يوفنتوس للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي، بالفوز على سبال بنتيجة "2-1" في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 25 من المسابقة، قبل أن تشهد الجولة 25 في الدوري الإسباني دخول الأرجنتيني ميسي النادي ذاته على صعيد المشاركة في صناعة وتسجيل الأهداف، عقب تسجيله لأربعة أهداف "سوبر هاتريك" منحت برشلونة انتصاراً مستحقاً على ضيفه إيبار.

ووفقاً للموقع، خاض الدون "رونالدو" 33 مباراة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي الذي خاض معه 292 مباراة، واتبعها بالاحتراف في صفوف ريال مدريد الإنجليزي واللعب بقميص النادي الملكي في 438 مباراة، واتبعت بالظهور في الدوري الإيطالي مع فريقه الحالي يوفنتوس الذي خاض له 74 مباراة، هذا بالإضافة إلى 164 مباراة شارك خلالها كريستيانو مع منتخب بلاده، ليسجل في جميع هذه المباريات التي بلغت 1000 مباراة 725 هدفاً.

وبالصورة ذاتها، أوضح الموقع، إن السوبر هاتريك الذي سجله ليونيل ميسي، منحه بلوغ حاجز الـ 1002 في مسيرته الحافلة على صعيد تسجيل وصناعة الأهداف، إذ خاض ميسي 853 مباراة في مسيرته التي اقتصرت على المشاركة حصراً مع ناديه برشلونة ومنتخب بلاده، حيث سجل 696 هدفاً وصنع لزملائه 306 أهداف.