محمد صلاح رفقة ميسي وبوجبا في إعلان ترويجي جديد

نشر النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهر صلاح في الفيديو رفقة 3 من نجوم كرة القدم في أوروبا والعالم، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي. وظهر الرباعي في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة. وشهد الإعلان استعراض صلاح لمهاراته وهو يداعب ليونيل ميسي بالكرة، رفقة بوجبا وستيرلينج.

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