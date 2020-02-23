شكرا لقرائتكم جوميز يرفض إقامة معسكر مغلق 5 أيام للإسماعيلى قبل لقاء الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز فكرة إقامة معسكر مغلق لمدة 5 أيام قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، حيث قالت مصادر داخل الجهاز الفنى أن ذلك الامر مستبعد تماماً بسبب ضغط المباريات والاجهاد الذى يعانى منه اللاعبين لتوالى مشاركتهم فى لقاءات كثيرة ، لذا يفضل الجهاز الفنى فكرة السفر للمغرب قبل المباراة بـ 48 ساعة فقط.

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

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وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2004 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلي خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز في مباراة دور الستة عشر في بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش في ربع النهائي.