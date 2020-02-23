شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف مرانه اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها غدا ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم في احد فنادق القاهرة، علي ان يكون التمرين في ملعب النادي قبل التوجه لفندق المعسكر، وحصل الزمالك علي راحة من التدريبات امس السبت باوامر من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي فضل عدم خوض المران لتجنب إرهاق اللاعبين من كثرة السفر وخوض مباراتين هامتين في اقل من أسبوع، حيث خاض الزمالك مباراة الترجي التونسي في الدوحة ويليها مباراة الأهلي في الامارات علي لقبي السوبر الافريقي والمصري علي الترتيب، وعقد الفرنسي كارتيرون جلسة مع لاعبيه في رحلة العودة من الامارات طالبهم خلالها بنسيان الاحتفالات بلقبي السوبر الافريق والمحلي، والاعداد جيدا لمباراة الترجي في ذهاب دور الـ 8 لدوري ابطال أفريقيا والمقرر لها 28 فبراير الجاري، حيث قال كارتيرون للاعبين ان مباراة الأهلي في الدوري يمكن تعويضها في حالة الخسارة ولكن الأهمية الكبرى في مباراة الذهاب امام الترجي لانها ستكون عامل الحسم بنسبة كبيرة لتأهل الفريق الي الدوري قبل النهائي للبطولة الأهم، كما تحدث كارتيرون عن مباراة الأهلي مؤكدا انها بروفة قوية رسمية لمباراة الترجي ، سيتم خلالها اختبار بعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات، وكذلك اختبار لجاهزية العائدين من الإصابة أمثال شيكابالا ومحمد عبد الغني ليكونوا جاهزين لمباراة الترجي.

ويبحث الجهاز الفني للزمالك إمكانية اراحة أكبر عدد من اللاعبين في مباراة الأهلي، ولكن القرار النهائي ظل معلقا حتي اللحظات الأخيرة انتظارا لقرار لجنة الانضباط بشان عقوبات مباراة السوبر، وعلي الرغم من وجود بعض الأسماء التي احتار في مصيرها الجهاز الفني بقائمة مباراة الأهلي ، الا ان هناك لاعبين تم الاستقرار عليهم رسميا مصل محمود جنش حارس مرمي الفريق والذي يعود لقائمة مباريات الفريق في الدوري، ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد حسن ومحمد اوناجم وإسلام جابر ومصطفي فتحي وكاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو ويوسف أوباما، بينما يظل مصير انضمام كل من عبد الله جمعة وشيكابالا وعمر السعيد وامام عاشور معلقا للحظات الأخيرة.