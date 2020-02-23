شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «طُز في الزمالك والأهلي.. وحسابي عسير معاك يا عمرو» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترض المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بفرض عقوبات على النادي وعدد من اللاعبين.

وقال منصور، في مداخلة هاتفية مع قناة الزمالك: «أنا رجل دولة بشوف أمن بلدي رقم واحد.. وطُز في الزمالك والأهلي، مصر رقم واحد.. فين وزير الشباب؟.. اطلع يا وزير الشباب اتكلم، عايزين نسمعك انت راضي عن المهزلة اللي بتحصل دي؟».

وخاطب رئيس الزمالك، عمرو الجنايني، واللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، قائلا: «بعت تذاكر مباراة السوبر بـ13 مليون، واديت الزمالك مليون جنيه، وجاي تاخدها عقوبات.. انت بتهزر؟.. الجنايني مش قادر ينسى إنه صديق ممدوح عباس، وإني عملت اجتماع للجمعية العمومية للأندية لسحب الثقة منه».

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وتابع: «انت اتكشفت إنت ولجنتك.. 200 ألف جنيه غرامة ليه؟.. هو انا كنت في الماتش.. دا انتقدت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معملوش معايا كده».

وأضاف مرتضى: «أنا ليا وقفة مع وزير الشباب والرياضة.. وهعرف اجيبه مجلس النواب اتكلم معاه هناك»، متسائلا: «مين لجنة الانضباط؟ شغلتها ايه؟ انا بكره رايح لوزير العدل هلغي انتداب رئيس اللجنة.. لأنه فاهم غلط.. أنا راجل قانون وكنت رئيس محكمة.. يعني إيه لجنة الانضباط والأخلاق.. إنك تربي الناس؟.. مش سلطتك».

«واستطرد قائلا:»خلينا نتكلم في القانون.. القانون والدستور اترموا في الزبالة النهارده من لجنة عمرو الجنايني، اللي عامل زملكاوي.. حسابي معاك يا عمرو عسير.. والراجل فيكو ينفذ القرارات دي».