شكرا لقرائتكم جهاز الإسماعيلى يستثنى البدلاء والمستبعدين أمام بيراميدز من إجازة الـ3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الجهاز الادارى للنادى الاسماعيلى لاعبيه البدلاء والمستبعدين من مواجهة بيراميدز بالإضافة للمصابين باستمرار تدريباتهم اليومية على ستاد الاسماعيلية بعيداً عن الراحة التى حصل عليها اللاعبين الاساسيين ضمن خطة تجهيزهم للمباريات المقبلة سواء بالدوري أو البطولة العربية ، ومنح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للاسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة 3 أيام وذلك ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلى ، ولم يتحد موعد مباريات الدور الثانى للمسابقة والتى يستهلها الفريق بمواجهة الجونة باستاد الإسماعيلية ، وكان الدراويش قد ودع منافسات بطولة كأس مصر إثر الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد فى إطار منافسات دور الــ16 .

وتلقى الإسماعيلي خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز في مباراة دور الستة عشر في بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش في ربع النهائي.

بيراميدز تقدم بهدف مبكر في الدقيقة 6 بعد كرة عالية في منطقة جزاء الإسماعيلي حولها جون أنطوي برأسية مباشرة إلى شباك الفريق الأصفر.

Advertisements

وأهدر الإسماعيلي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 32 بعد كرة وصلت أحمد مدبولي في مواجهة الحارس لكن لاعب الأصفر سدد الكرة أرضية ليتصدى لها الحارس.

وكان الإسماعيلي قريباً من التعادل في الدقيقة 45 بعد تسديدة من بيكيتي سيلفا أبعدها الحارس مهدي سليمان ليبعدها الدفاع بعد متابعة غير موفقة من فخر الدين بن يوسف.

الإسماعيلي ظل متسيدا للمباراة منذ الدقيقة 30 الا ان غياب التوفيق لم يسانده في هز شباك منافسه