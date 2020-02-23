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إلغاء مباريات في الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا

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أعلن رئيس الإيطالي جوزيبي كونتي، في خطوة غير مسبوقة إيقاف جميع الأنشطة والأحداث ، في إقليمي لومبارديا وفينيتو بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
 

ومن ضمن المباريات الملغاة، 3 مواجهات في الممتاز "سيريا أ" وهي "إنتر - سامبادوريا" و "فيرونا - كالياري" و"أتالانتا - ساسولو"،

كان من المقرر أن تقام الأحد.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي، حيث لم يتم تحديد موعد جديد لإقامة هذه المباريات المؤجلة، وفقا لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا".

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وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت السبت إلغاء 42 مباراة في دوريات

الهواة والناشئين، كما تم تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين أسكولي وكريمونيزي.

وأعلنت إيطاليا رسميا تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها حالتي وفاة، لتكون بذلك الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

وتتوزع الإصابات على 5 أقاليم (من بين 20 إقليما في إيطاليا)، لكن إقليمي لومبارديا وفينيتو سجلا العدد الأكبر من الحالات وتحديدا (47 حالة) و (17 حالة) على الترتيب.

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