ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي ويهدي برشلونة الصدارة

سقط ريال مدريد أمام مضيفه ليفانتي صفر-1 اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ودوّن اللاعب خوسيه موراليس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.



ولم تتوقف نكسة ريال مدريد التي جاءت أيضاً قبل استضافته مانشستر سيتي الانكليزي الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، عند الهزيمة، بل خسر جهود مهاجمه العائد من الإصابة الدولي البلجيكي إدين هازار الذي ترك الملعب وهو يعرج في الدقيقة 66 بسبب إصابة في الكاحل.



وهي الخسارة الثانية لريال مدريد هذا الموسم بعد الأولى امام ريال مايوركا، وجاءت بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه المتواضع سلتا فيغو 2-2 في المرحلة الماضية، فتراجع إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 53 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة ضيفه الثقيل في المرحلة المقبلة.



وكان ريال مدريد صاحب الأفضلية والسيطرة لكن مهاجميه فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت أمامهم خصوصا الفرنسي كريم بنزيمة وهازار، فيما اعتمد ليفانتي على الهجمات المرتدة ونجح في اقتناص هدف الفوز من إحداها على قلتها.



وكرر ليفانتي ما فعله مع برشلونة عندما تغلب عليه 3-1 في المرحلة الثانية عشرة.





المصدر: بي إن سبورت