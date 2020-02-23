شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار رسمي لـ«مرتضى منصور» على عقوبات لجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الأحد، بمقر النادي لبحث قرارات لجنة الانضباط واللجنة الخماسية على نادي الزمالك ورئيسه التي تم الإعلان عنها.

كانت لجنة الانظباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إيقاف كل من إمام عاشور لاعب الزمالك ومحمود كهرباء لاعب الاهلي واحمد زاهر اداري الزمالك حتي نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه،وعبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، فضلا عن تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.