شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور: توجهت لترضية وليد سليمان لأنه لاعب كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه توجه بعد مباراة السوبر المصري الى وليد سليمان لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأول لترضيته خلال مراسم توزيع الجوائز في البطولة.

أضاف أحمد مرتضى منصور خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية انه يرفض الفتنة التي نشهدها حالياً في الرياضة مشدداً على أن الأمر انتقل من الفن مؤخراً الى الكرة المصرية

مشدداً على ان وليد سليمان لاعب كبير ورأيت تهدئته بعد الأحداث التي شهدتها المباراة.

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وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي .

وينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الأثنين فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.