شكرا لقرائتكم إبراهيم صلاح: الزمالك بيتى ولذلك لم أطالبه بشيكاتى المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم صلاح، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب حاليا ولاعب وسط الزمالك سابقا، إنه يمتلك شيكات على نادي الزمالك، إلا إنه لن يطالب بها احترامًا لقلعة ميت عقبة.

وتابع إبراهيم صلاح في تصريحات تليفزيونية: "لدي شيكات كثيرة لدى الزمالك ولكنني لن أطالب بها، فهذا بيتي ولن أفكر في أي يوم بالمطالبة بها"، وأتم: "لم أفقد الأمل في العودة للزمالك من جديد، فإذا لم أعود كلاعبا سأعود بعد الاعتزال كمدربا فهو بيتي وتحت أمره في أي وقت".

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وانتقد إبراهيم سياسة الأهلي والزمالك فى ملف التعاقدات، مشيرًا إلى أن القطبين يقومان بشراء لاعبين بـ 30 مليون جنيه ولا يلمسون الكرة، كما أكد لاعب وسط ذئاب الجبل، إنه يرفض تمامًا تقليل لاعبي الزمالك من زملاءهم في الأهلي أو العكس، لإرضاء الجماهير، وتابع: "أرفض هذه النوعية من اللاعبين هي التي تسب وتهاجم لاعبي الخصم من أجل إرضاء الجماهير، هذا غير صحيح"

في سياق آخر، قال إبراهيم صلاح: "الأهلي سبق وفاوضني ورفضت الانتقال للقلعة الحمراء لأنني زملكاوي ولكن احترم مسئولي الأهلي بشكل كبير".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.