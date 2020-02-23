ريال مدريد يخسرأمام ليفانتي ويفقد صدارة الدوري الإسباني

خسر ريال مدريد امام نظيره ليفانتي بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإسباني. هدف ليفانتي جاء في الدقيقة ٨٠ عن طريق لويس مواليس. وبنفس الجولة اكتسح برشلونة ضيفه إيبار بخماسية نظيفة تألق خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بتسجيله أربعة أهداف " سوبر هاتريك". وبهذه النتيجة يفقد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد هزيمته امام ليفانتي إذ يمتلك ٥٣ نقطة، فيما تصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد ٥٥ نقطة. هزيمته امام ليفانتي إذ يمتلك ٥٣ نقطة، فيما تصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد ٥٥ نقطة. يذكر أن كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة سيقام في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني وذلك يوم الأحد الموافق الأول من الشهر المقبل.

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