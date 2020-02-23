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عزز مهاجم نادي برشلونة “ليونيل ميسي” من صدارته لهدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما سجل أربعة أهداف دفعة واحدة، في شباك فريق إيبار، مساء السبت، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الليجا.
وصام البولجا عن التسجيل في الجولات الثلاث الأخيرة، ولكنه تفرغ لصناعة الأهداف الجميلة لزملائه، إلى أن أتى الفرج أمام إيبار، على ملعب الكامب نو.
ميسي لم يسجل هدف أو اثنين، بل أربعة أهداف من قوام خمسة أهداف نظيفة لبرشلونة، ليرفع رصيده في المقدمة من 14 هدفاً إلى 18 هدفاً بفارق مريح عن أقرب منافسيه.
وكان أقرب منافس له هو مهاجم نادي ريال مدريد “كريم بنزيمة” الذي فشل في التسجيل ضد ليفانتي، وبقى يحتل المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الإسباني.
إليكم جدول هدافي الدوري الإسباني بالترتيب الأخير بعد مباريات اليوم السبت 22-2-2020
|اللاعب ????
|النادي ????
|عدد الأهداف ⚽
|التمريرات الحاسمة ????
|ليونيل ميسي ????????
|برشلونة
|18
|12
|كريم بنزيمة ????????
|ريال مدريد
|13
|6
|لويس سواريز ????????
|برشلونة
|11
|7
|جيرارد مورينو ????????
|فياريال
|10
|3
|أنخل رودريجيز ????????
|خيتافي
|10
|2
|مارتي روجر ????????
|ليفانتي
|10
|0
|لوكاس بيريز ????????
|آلافيس
|9
|4
|إياجو أسباس ????????
|سيلتا فيجو
|9
|2
|آنتي بوديمير ????????
|ريال مايوركا
|9
|2
|شيمي أفيا ????????
|أوساسونا
|9
|2
|ماكسي جوميز ????????
|فالنسيا
|9
|2
|خوسيلو ????????
|آلافيس
|9
|2
|سانتي كاثورلا ????????
|فياريال
|8
|5
|أنطوان جريزمان ????????
|برشلونة
|8
|4
|خايمي ماتا ????????
|خيتافي
|8
|3
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يركب “فيراري” والبقية “حافلة” في صراع جدول هدافي الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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