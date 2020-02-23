ميسي يركب “فيراري” والبقية “حافلة” في صراع جدول هدافي الدوري الإسباني

عزز مهاجم نادي برشلونة “ليونيل ميسي” من صدارته لهدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما سجل أربعة أهداف دفعة واحدة، في شباك فريق إيبار، مساء السبت، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الليجا.

وصام البولجا عن التسجيل في الجولات الثلاث الأخيرة، ولكنه تفرغ لصناعة الأهداف الجميلة لزملائه، إلى أن أتى الفرج أمام إيبار، على ملعب الكامب نو.

ميسي لم يسجل هدف أو اثنين، بل أربعة أهداف من قوام خمسة أهداف نظيفة لبرشلونة، ليرفع رصيده في المقدمة من 14 هدفاً إلى 18 هدفاً بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

وكان أقرب منافس له هو مهاجم نادي ريال مدريد “كريم بنزيمة” الذي فشل في التسجيل ضد ليفانتي، وبقى يحتل المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الإسباني.

إليكم جدول هدافي الدوري الإسباني بالترتيب الأخير بعد مباريات اليوم السبت 22-2-2020