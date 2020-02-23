شكرا لقرائتكم 3 زملكاوية و3 أهلاوية يغيبون عن قمة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب 3 لاعبين زملكاوية و3 أهلاوية عن قمة الدورى المصرى المقرر إقامتها الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويغيب عن الزمالك كلا من إمام عاشور وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بينما يغيب عن الأهلى كلا من النيجيري جونيور أجاى ومحمود كهربا وياسر إبراهيم.

وجاءت قرارات إتحاد الكرة المصري بخصوص مبارة السوبر المصري الذي أقيم بدولة الإمارات كالأتى..

1- إيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. 2- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه. 3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. 4- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايى لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما. Advertisements 5- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. 6 - منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في نشاط كروى 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا. بينما ينتظر الزمالك نظيره الأهلى ومباراتى الترجى التونسى في دورى أبطال أفريقيا.