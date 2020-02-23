شكرا لقرائتكم زيدان: فايلر لا يتحمل مسؤلية خسارة السوبر أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق أن فايلر المدير الفني للأهلي لا يتحمل بمفرده مسؤلية خسارة السوبر أمام الزمالك بضربات الجزاء الترجيحيه بالإمارات.

وأضاف زيدان في تصريحات تلفزيونية أن فايلر بدء المباراة بشكل جيد ، ولكن اللاعبين لم ينجحو في تسجيل الأهداف التي أتيحت لهم في الشوط الأول .

وأكمل نجم المنتخب الوطني أن الفريقين قدمو آداء تكتيكي عالي جداً ، قاد المباراة إلى التعادل والذهاب لضربات الجزاء التي أنهت المباراة لصالح الزمالك .