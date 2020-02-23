شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط: إيقاف أجاي وياسر إبراهيم مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري إيقاف أجايى وياسر إبراهيم لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه.
وأقامت لجنة الانضباط اليوم اجتماعًا مطولاً منذ الصباح الباكر ناقشت خلاله الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والتي أقيمت بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي.
وينتظر الأهلي العديد من اللقاءات الهامة في الفترة الحالية، في مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الاثنين في الدوري ثم مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي يومي 29 فبراير و7 مارس المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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