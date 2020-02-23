اتحاد الكرة: إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم وتغريمهم 100 ألف جنيه.. وعقوبات ضد مرتضى وشيكابالا وعبد الله جمعة وأجاي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها اليوم، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي، بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت لجنة الانضباط: "ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة: "إيقاف كل من : محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم".

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

كما قررت إيقاف عبد الله جمعه لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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كما قررت إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. ومنع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

ودخل لاعبو الأهلي والزمالك في مشادات ومشاحنات عنيفة عقب مباراة السور المصري، تخللها بعض الاستفزازات لجماهير الفريقين عقب نهاية المباراة، حيث قرر بعدها مسئولو اتحاد الكرة إحالة تلك الأحداث للجنة الانضباط.

وانطلق صباح اليوم السبت اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة من أجل مناقشة الأحداث التي جرت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.