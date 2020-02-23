شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس يطالب عبر "سوبر كورة" بشطب شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء السوبر المحلى الذى جمع بين الأهلى والزمالك على ستاد محمد بن زايد بالإمارات وتوج به الفريق الأبيض.

طالب يونس في تصريحات لـ"سوبركورة" لجنة الانصباط باتحاد الكرة بشطب "شيكا" من السجلات مشيرا إلى أن ما فعله اللاعب لا يمت للرياضة بأى صلة مؤكدا أن فعله غير أخلاقى ويستوجب عقاب قاسى.

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شهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجاً عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى اشتباكات بالأيدى.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.