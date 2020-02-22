شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف: هؤلاء اللاعبون ستتم معاقبتهم بسبب أحداث قمة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه طلب من باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريقه، ألا يدفع بمحمود عبدالرازق «شيكابالا» في مواجهة الأهلي الماضية.

وأشار منصور، في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن شيكابالا وعبدالله جمعة أخطآ بالتوجه إلى جماهير الأهلي بعد اللقاء، لافتًا إلى أنه سيقوم بمعاقبتهما.

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وقال رئيس الزمالك: «ما حدث في الإمارات مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويجب أن تتم محاسبة كل من أخطأ، يجب على كل إدارة نادٍ أن تحاسب لاعبيها».

وأكمل: «طلبت من كارتيرون ألا يدفع بشيكابالا، فاللاعب يتعرض للسب بوالدته وزوجته من الجماهير وأعرف تمامًا أنه يخرج عن شعوره عندما تحدث هذه الأمور».

واختتم: «شيكابالا وعبدالله جمعة مخطئان بالتوجه نحو جماهير النادي الأهلي بعد المباراة، وستتم معاقبتهما، فهما منتصران ويجب أن يحتفلا عن طريق تسلم جوائزهما».