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رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على سبال والحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره سبال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب باولو مازا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله النجم البرتغالي في بداية المباراة من صناعة الأرجنتيني باولو ديبالا بداعي التسلل.

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وسجل الدون كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من صناعة الكولومبي خوان كودرادو، لينتهي الشوط بفوز يوفنتوس 1-0.

وفي الشوط الثاني، أحرز آرون رامسي الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 60، فيما سجل أندريا بيتانيا هدف سبال من ركلة جزاء في الدقيقة 70 لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس 2-1.

بتلك النتيجة، يحافظ يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بينما تجمد رصيد سبال عند النقطة 15 في المركز الأخير.

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