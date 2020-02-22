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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
أسدل الستار اليوم السبت، على منافسات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم "2019-2020".
وحقق نادي الهلال الفوز على مضيفه الاتحاد بهدف دون رد، فيما فاز نادي النصر على نظيره الحزم بهدفين دون رد.
وخسر النادي الأهلي أمام نظيره الفتح، بهدف دون رد، فيما تمكن الاتفاق من تحقيق الفوز على الفيصلي بـ (3-2).
جدول ترتيب الدوري السعودي
يتصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 44 نقطة، فيما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث، برصيد 33 نقطة، رغم الخسارة أمام الفتح الذي يحتل الرابع عشر برصيد 15.
ويتواجد نادي الوحدة في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد الرائد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.
بينما يتواجد نادي ضمك في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، فيما يحتل العدالة المركز الخامس عشر، برصيد 14 نقطة.
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