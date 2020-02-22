شكرا لقرائتكم بالصور.. جماهير برشلونة ترفع "المناديل" في وجه الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت جماهير برشلونة الإسباني المناديل البيضاء قبل بداية مباراة فريقها أمام إيبار وذلك احتجاجاً على سياسة مجلس الإدارة، مطالبة الرئيس خوسيه ماريا بارتوميو بالاستقالة من منصبه.

ويعيش برشلونة منذ الشهر الماضي عدة أزمات تمثلت بإقالة مدربه السابق، إرنيستو فالفيردي، من منصبه عقب خسارة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في مدينة جدة السعودية، وكذلك التصريحات المتبادلة بين ليونيل ميسي قائد الفريق وأسطورة النادي وإيريك أبيدال المدير الرياضي، وكذلك إصابة لويس سواريز وزميله عثمان ديمبلي لـ4 و6 أشهر على التوالي.

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وبدت هتافات "بارتوميو ارحل" تتردد في محيط ملعب "كامب نو" الشهير، ورفعت الجماهير المناديل البيضاء في وجه إدارة النادي النادي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008 وهو الموسم الذي خرج فيه برشلونة دون ألقاب تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد وأثناء رئاسة خوان لابورتا.

وأشارت تقارير إعلامية نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" وإذاعة "راك 1" أن أعضاء مجلس الإدارة طالبوا الرئيس خوسيه ماريا بارتوميو بالاستقالة من منصبه وتقديم موعد الانتخابات إلى الصيف المقبل بدلاً من موعدها السابق صيف 2021.



الرئيس بارتوميو قبل انطلاق المباراة

وجاء ذلك بعد الكشف عن شركة تعاقد معها النادي مقابل مليون يورو لإنشاء عدة حسابات وهمية لتلميع صورة مجلس الإدارة ومهاجمه اللاعبين مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، بالإضافة إلى أساطير سابقين مثل كارليس بويول وتشافي هيرنانديز والمدرب التاريخي بيب غوارديولا والمرشح الرئاسي فيكتور فونت.