مرتضى منصور: ما حدث بالإمارات مرفوض واللى غلط يحاسب.. ومعاقبة شيكابالا وجمعة وعاشور.. ونزول كهربا استفز الجمهور.. ويجب معاقبة وليد سليمان

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك فرض عقوبات على الثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة وإمام عاشور، بعد أحداث مباراة السوبر أمام الأهلي، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وفاز فيها الفريق الأبيض باللقب بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية، إنه أبلغ أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، بالتنبيه على اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم إثارة أي أزمات تخص الأهلي وعدم التلميح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحديث عن المنافس على صفحاتهم الشخصية بخصوص أزمة مباراة السوبر، وأبلغهم بفرض عقوبات تصل إلى 100 ألف جنيه على أي لاعب يخالف التعليمات. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وشدد على أنه عنّف شيكابالا بشدة بعد خروجه عن النص وتوجيه إشارات خارجة للجماهير الحمراء، مؤكداً أنه أضر فريقه بالكامل ومنح الفرصة لاتحاد الكرة لتوقيع عقوبات كبيرة عليه، وكان من المفترض أن يتحلى بالاتزان بشكل أفضل من ذلك، خاصة أنه لاعب كبير وقائد للفريق وعليه تهدئة اللاعبين وعدم إثارة المشاكل.

كما وجه رئيس الزمالك اللوم للثنائي "إمام وجمعة"، مؤكداً أنه كان عليهما الاحتفال بالانتصار وليس الانسياق للأزمات مع لاعبي وجماهير الفريق المنافس، في الوقت الذي وبخ فيه رئيس النادي، أحمد زاهر المدير الإداري، عما بدر منه بعد المباراة بعد دخوله في اشتباكات مع لاعبي الأهلي.

قال رئيس نادى الزمالك، إن الفريق تحت قيادته فاز بـ 5 كؤوس خلال عام واحد فقط، وأنه سعيد بهم جميعا، ولكن أكثرهم فرحة هو الفوز بكأس الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة التى جمعت الزمالك والهلال السعودية بالمملكة العربية السعودية، والتى فاز فيها الأبيض بهدفين، مشيرا إلى أن الفريق فاز بـ 11 بطولة على مدار 4 سنوات فى كرة القدم، وهي أرقام لم يحققها الزمالك على مدار تاريخه، بالإضافة إلى 12 بطولة فى كرة اليد، بخلاف بطولات الزمالك فى كرة الطائرة والسلة.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" الذى يذاع على قناة صدى البلد، أنه استلم نادي الزمالك وخزينته بها 600 جنيه، وعليه ديون بلغت مئات الملايين، وتمكن مجلس الإدارة من عمل شيء محترم أبهر الجميع، بالإضافة إلى عمل نادى اجتماعى، هو الأفضل على مستوى إفريقيا.

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وأوضح "منصور"، أن المشهد الذى حدث فى الإمارات مرفوض شكلا وموضوعاً، وأنه لابد من تطبيق العدل على الجميع، وكل من أخطأ يُحاسب، وأنه كرئيس نادى سيحاسب لاعبيه، ولابد من توجيه الشكر للإمارات العربية المتحدة على الجهد والتنظيم الرائع للمباراة. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

أكد رئيس نادي الزمالك، أن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أخطأ بمشاركة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر، في مباراة السوبر، والتي توج بها الأبيض بنتيجة 4-3 بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد": "فايلر أشرك كهربا عشان يستفز جماهير الزمالك".

وأكمل: "المباراة كانت جيدة، وحينما دخل كهربا قلبت الجماهير بعدما قام بضرب طارق حامد، بالشلوت، على الرغم من أنه كان كابته في الزمالك والمنتخب الوطني".

واختتم تصريحات قائلاً: "مينفعش وليد سليمان يضرب لاعب الزمالك في دماغه بعد المباراة، هو من قام بضرب لاعبي الزمالك في بداية الأمر، ويجب معاقبته".