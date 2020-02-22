شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: الجمهور رقم 1 ولا يتأخر عن دعم الفريق داخليًا وخارجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى صورة للجمهور الأحمر الذى تواجد في مدرجات ستاد محمد بن زايد الخاص بفريق الجزيرة الاماراتى في مدينة أبو ظبى والتي أستضاف مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك .

وجاء التعليق على صور جمهور الأهلى قائلا " جمهورنا اللاعب رقم 1 و لا يتأخر عن دعم الفريق في كافة المواعيد داخليًا وخارجيًا و ملتزما بالروح الرياضية ومبادئ نادينا العظيم و في مواجهة السوبر الأخير بأبوظبي كان خير سفير لمنظومة كرة القدم المصرية تشجيع وإلتزام " .

شهد مران فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر اليوم السبت استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً، وفى مقدمتها مباراة الزمالك المقرر لها بعد غد، الاثنين، فى الدورى الممتاز، وإن كانت صفحة الأهلى قد نشرت فيديو للتدريب .

وجاء في مقدمتها حماس حسام عاشور قائد الفريق الأحمر عند نزل أرضية ملعب مختار التتش و أجتماع الجهاز الفني بقيادة السويسرى رينيه فايلر .

Advertisements

وعقد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي جلسة مطوّلة مع لاعبى الفريق فى غرفة خلع الملابس قبل انطلاق مران اليوم للحديث فى عدة أمور فنية خاصة بمباراة السوبر أمام الزمالك التى أقيمت أمس الأول أمام الزمالك وفاز فيها الأخير بركلات الترجيح 4 / 3، وتحدث فايلر مع اللاعبين بشأن مباراة السوبر التى لم يظهر خلالها الكثير من اللاعبين بمستواهم، كما فرضت حالة من التوتر نفسها على سطح الأحداث فى الفريق، وهو ما ظهر عقب اللقاء خلال الاشتباكات التى وقعت بين لاعبى الفريقين وأفراد من الجهازين الفنى والإدارى.

كما تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، خلال الجلسة التى استمرت قرابة الـ30 دقيقة، خاصة أن هناك عدة أمور غير فنية لم يرض عنها مدير الكرة وأراد التحدث فيها، وأهمها الانشغال بهتافات الجماهير والانصياع لاستفزازات الطرف الآخر، وهو ما حدث فى مباراة السوبر وكان له دور فى خروج لاعبى الأهلى عن تركيزهم بشكل كان أحد أسباب خسارة اللقب.

وطالب فايلر وعبد الحفيظ اللاعبين بإغلاق صفحة السوبر بما شهدته من أحداث فنية وتصرفات وسلوك غير مقبول، وشدد المدير الفنى ومدير الكرة على ضرورة التركيز فى الملعب فقط واستعادة ذاكرة الانتصارات فى مباراة القمة بالدورى لإسعاد جماهير الأهلى الغاضبة بعد الخسارة فى السوبر وتجاوز هذه الصدمة بالفوز على الزمالك فى الدورى ومن بعدها تخطى عقب صن داونز فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.



