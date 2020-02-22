شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الأهلى و الزمالك في سادس جولات الدور النهائي بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية في إطار الجولة السادسة بالدور النهائي من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، سموحة على الجزيرة بنتيجة 25/23والمعادى على الطيران بنتيجة32/31 وسبورتنج على الأهلي بنتيجة 22/20 و الشمس على الزمالك 38/32 .

فيما تقام الجولة السابعة السبت القادم بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع الشمس و سبورتنج مع المعادى و والجزيرة مع الزمالك والطيران مع سموحة .

بينما يبدا الدور الثانى من النهائيات يوم 3 مارس القادم بلقاءات بين كلا من ، المعادى مع الأهلى و الجزيرة مع الشمس و سبورتنج مع سموحة و الطيران مع الزمالك .

بينما تقام الجولة الرابعة بدورى المحترفين للرجال يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .

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أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأوليمبى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.

تأهل فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد انسحاب فريق هوليوليدو من مباراتهما في دور الـ 32 للبطولة والتي كان مقررا لها الأثنين علي صالة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

ومن المقرر أن يواجه فريق اليد بنادى الزمالك في دور الـ 16 للكأس الفائز من فريقي الفيوم وبنها يوم 2 مارس المقبل.