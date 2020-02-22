اونلاين | بدون تقطيع.. رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي الآن يلا شوت حصري real madrid goal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي الآن يلا شوت حصري real madrid goal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت yalla shoot kora live ريال مدريد دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كورة اون لاين، حين يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ليفانتي، اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني KORA STAR:-

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والساعةالثانية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني KORA ONLINE:-

تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مباراه ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني:-

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد وليفانتي، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني، يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد وليفانتي، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، وكورة لايف.

يلا شوت yalla shoot kora live ريال مدريد دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كورة اون لاين، بث مباشر ميلان KORA GOAL يلا شوت ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora liveبث مبارة ريال مدريد وليفانتي يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت.ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3