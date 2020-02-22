شكرا لقرائتكم خبر عن برايثوايت مهاجم برشلونة: لن أغسل قميصي بعد حضن ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال برايثوايت، مهاجم برشلونة الجديد، في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة فريقه، أمام إيبار، في إطار الجولة 25 من الدوري الإسباني، وانتهت بخماسية نظيفة.

وسجل ليو ميسي 4 أهداف «سوبر هاتريك» وسجل آرثر ميلو هدفًا خامسًا.

وشارك اللاعب الدنماركي برايثوايت للمرة الأولى بقميص برشلونة في الدقيقة 72 بدلًا من الفرنسي أنطوان جريزمان.

وصنع مارتين برايثوايت هدفين في أول ظهور له مع النالدي الكتالوني، حيث صنع الهدفين الرابع والخامس.

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وقال، في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: «أنا سعيد للغاية من أجل تحقيق الفوز لهذا الفريق».

وأضاف نجم برشلونة: «إنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية بكل المعجبين الجدد، حاولت أن أقدم ما بوسعي من أجلهم».

واستطرد الدنماركي: «ليس من السهل أن تسجل أهدافًا لصالح برشلونة، لكنني على الأقل تمكنت من المشاركة، أنا واثق من تسجيل الأهداف في المستقبل».

وأكد: «لقد كان من غير العادي، حلم تحقق، كنت متوترًا بعض الشيء، أنا سعيد جدًا بالفوز أيضًا، الجماهير استقبلتني جيدًا، وفخور بكوني هنا».

وعن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال: «لقد هنأني ميسي، هو رجل رائع، ويرغب في أن أكون مرتاحًا هنا في برشلونة، لقد حاول أن يبحث عني عدة مرات لكي يمرر لي الكرة».

واختتم: «لن أغسل قميصي بعد معانقة ميسي، إذا أخبروني منذ 15 يومًا أنني سأنضم لبرشلونة، لم أكن لأصدق ذلك».