اتحاد الكرة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها بالدوري الممتاز

صرح مسئولو اتحاد الكرة،عن انه لا نية لتأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في موعدها المقرر لها يوم الاثنين المقبل، بالمباراة المؤجلة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري، وذلك على استاد القاهرة في تمام السابعة و النصف مساءًا.

حيث تم رفض تأجيل قمة الأهلي و الزمالك، حيث انه لا يوجد وقت أخر مناسب لإقامتها، وكذلك رغبة من مسؤولي الجبلاية انتظام المسابقة لأن التأجيل سيدخل بالدوري في مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم سواء للأندية في البطولة الأفريقية و البطولة العربية إلى جانب إرتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا و ارتباط المنتخب الأوليمبي بأوليمبياد طوكيو 2020 ، ورغبة اتحاد الكرة في إنهاء المسابقة قبل يوليو.