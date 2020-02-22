شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: شيكابالا لازم يتشطب لأن اللى عمله "غير أخلاقى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء السوبر المحلى الذى جمع بين الأهلى والزمالك على ستاد محمد بن زايد بالإمارات وتوج به الفريق الأبيض.

طالب يونس في تصريحات لـ"سوبركورة" لجنة الانصباط باتحاد الكرة بشطب "شيكا" من السجلات مشيرا إلى أن ما فعله اللاعب لا يمت للرياضة بأى صلة مؤكدا أن فعله غير أخلاقى ويستوجب عقاب قاسى.

أوضح نجم الأهلى الأسبق أن جميع اللاعبين يتعرضون للسب والقذف قائلا :" كلنا كنا لاعيبة وبنشتم ما ينفعش ندخل مع الجمهور في مشاحنات واستعجبت للغاية من تصرف شيكابالا خاصة انه قائد وكابتن الزمالك".

شهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجاً عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى اشتباكات بالأيدى.

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ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.