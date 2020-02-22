شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي يتمسك بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمسك تشلسي بالمركز الرابع بفوزه على منافسه المباشر وجاره توتنهام 2-1 في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم اليوم على ملعب ستامفورد بريدج. وسجل هدفي تشلسي أوليفييه جيرو (15) وماركوس ألونسو (48) ولتوتنهام أنتونيو روديغر (89). ورفع تشلسي رصيده إلى 44 نقطة، مبتعدا عن توتنهام بالذات بفارق 4 نقاط، علما بان الاخير سيتنازل عن مركزه الخامس لصالح شيفيلد يونايتد أو مانشستر يونايتد في حال فوز احدهما على برايتون أو واتفورد تواليا. وقرر مدرب تشلسي فرانك لامبارد اشراك مهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو اساسيا للمرة الثالثة فقط هذا الموسم والاولى منذ اواخر نوفمبر الماضي والخسارة امام وست هام. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تشلسي يتمسك بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.