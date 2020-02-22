شكرا لقرائتكم كوزمين مدرب جيانغسو: صفقة بيل تعثرت بسبب مطالب الريال العالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كوزمين أولاريو مدرب نادي جيانغسو سونينغ، إن إصرار ريال مدريد في اللحظة الأخيرة على دفع رسوم انتقال أنهى آمال فريقه المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم في الحصول على خدمات الجناح الويلزي غاريث بيل.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كانت كثير من الدلائل تشير إلى قرب انتقال بيل (30 عاما) إلى صفوف جيانغسو بعد تراجع ظهوره في التشكيلة الأساسية مع الفريق الملكي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

لكن الصفقة فشلت بعد إصرار ريال مدريد على أن يدفع النادي الصيني رسوم انتقال رغم موافقته في البداية على رحيله في صفقة انتقال حر.

وقال أولاريو لصحيفة ذا ناشيونال في دبي حيث يستعد فريقه للموسم الجديد للدوري الصيني الممتاز "إتمام الصفقة كان وشيكا. اتفق النادي مع مدير أعماله وكان مدير أعماله هناك. اتفقنا نحن مع ريال مدريد. وفي الشهر الأخير لا أعرف ما الذي حدث هناك. خسر (ريال مدريد) بعض المباريات الودية بنتيجة كبيرة وغير ريال رأيه".

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وأضاف أولاريو "في البداية قال (ريال مدريد) إنه سيستغني عنه وسيتعين علينا دفع راتبه ثم فجأة قال.. لا عليكم دفع رسوم انتقال. وكانت الرسوم والراتب تتجاوز ميزانيتنا قليلا ولذا فقد بحثنا عن لاعب بديل".

وأردف أولاريو "لكن في الواقع تمت الصفقة بنسبة 90 في المئة في المساء. وفي الصباح التالي تغير كل شيء.. لكن من جانب ريال مدريد وليس من جانبنا".

وحسب لوائح الدوري الصيني الممتاز المطبقة منذ مطلع 2018 فإن الصفقة كانت لتكلف النادي الصيني كثيرا نظرا لأن راتب بيل يبلغ 15 مليون يورو سنويا إذا ما أصر ريال على مبلغ انتقال.

وبدون بيل احتل جيانغسو المركز الرابع في الدوري الصيني الموسم الماضي بينما تأجلت بداية الموسم الجديد إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعن الوضع في الصين قال أولاريو "علينا التعامل مع هذا الوضع ولكن علينا أيضا الاهتمام باللاعبين. "اللاعبون لديهم أسر في البلاد وهم يشعرون بالقلق جراء ذلك".