شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يرسل كشافيه إلى روما لمتابعة «كريستانتي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيرسل نادي أرسنال الإنجليزي كشافيه إلى العاصمة الإيطالية، غدًا الأحد، من أجل مراقبة لاعب نادي روما بريان كريستانتي.
وحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن مسؤولي الجانرز سيكونون ضمن الحضور في ستاد أوليمبيكو لمشاهدة مباراة روما أمام ليتشي، من أجل متابعة اللاعب تمهيدًا لتقديم عرض لضمه بنهاية الموسم.
وخاض لاعب الوسط المدافع هذا الموسم 18 مباراة بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية، مسجلًا هدفًا واحدًا فيما صنع هدفين وحصل على البطاقة الصفراء في خمس مناسبات والبطاقة الحمراء في مناسبة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يرسل كشافيه إلى روما لمتابعة «كريستانتي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.