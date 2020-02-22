شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يرسل كشافيه إلى روما لمتابعة «كريستانتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيرسل نادي أرسنال الإنجليزي كشافيه إلى العاصمة الإيطالية، غدًا الأحد، من أجل مراقبة لاعب نادي روما بريان كريستانتي.

وحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن مسؤولي الجانرز سيكونون ضمن الحضور في ستاد أوليمبيكو لمشاهدة مباراة روما أمام ليتشي، من أجل متابعة اللاعب تمهيدًا لتقديم عرض لضمه بنهاية الموسم.