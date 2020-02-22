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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفا ينتقد كوفاتش بطريقة غير مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
اقدم مهاجم فريق بايرن ميونخ الالماني، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي على انتقاد مدربه السابق الكرواتي نيكو كوفاتش مشيداً بالمدير الفني الحالي هانز فليك.
وقال ليفاندوفسكي:" اللاعبون يشعرون الان بالأمان أكثر، لأنهم يعرفون ما يهدف اليه المدرب، هناك أهمية كبيرة لطريقة تواصل المدرب مع لاعبي فريقه، مما يسهل مهمة الجميع لتحقيق الأهداف ".
واضاف ليفا:" لا زلت مؤمنًا بأننا سنصل إلى نهائي دوري الأبطال يومًا ما، وسنتوج باللقب والان اظن انه الوقت المناسب لذلك".
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