ليفا ينتقد كوفاتش بطريقة غير مباشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

اقدم مهاجم فريق ​بايرن ميونخ الالماني​، الدولي البولندي ​روبرت ليفاندوفسكي​ على انتقاد مدربه السابق الكرواتي ​نيكو كوفاتش​ مشيداً بالمدير الفني الحالي ​هانز فليك​.



وقال ليفاندوفسكي:" اللاعبون يشعرون الان بالأمان أكثر، لأنهم يعرفون ما يهدف اليه المدرب، هناك أهمية كبيرة لطريقة تواصل المدرب مع لاعبي فريقه، مما يسهل مهمة الجميع لتحقيق الأهداف ".

واضاف ليفا:" لا زلت مؤمنًا بأننا سنصل إلى نهائي دوري الأبطال يومًا ما، وسنتوج باللقب والان اظن انه الوقت المناسب لذلك".