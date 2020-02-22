ميسي يامل عودة سواريز سريعا وغير قلق لعدم التسجيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

لا يشعر قائد نادي ​برشلونة​ الاسباني الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ بالقلق لعدم التسجيل في الفترة الاخيرة في المباريات التي يلعبها مع فريقه.



وفي حديث صحفي قال البرغوت الارجنتيني: "دائما ما اسعى لتشكيل الخطر عى المنافسين، وخلق التفوق في خط الوسط، اسلوب الفريق يعتمد على السيطرة على الكرة، وقد واجهت بعض المواقف في هذه المباريات ولم أتمكن من التسجيل، لكن هذا لا يقلقني".

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وعن العلاقة بينه وبين الفرنسي أنطوان ​غريزمان​ اضاف: "علاقتنا جيدة كما هو الحال مع جميع اللاعبين، وخارج الملعب أيضا، وكل لاعب يحتاج لبعض الوقت ليتأقلم، ولنتعرف على بعضنا البعض وتحركاتنا، هنا يلعب على الطرف الأيسر، وقد لا يكون هو المكان الذي يشعر فيه بحالة جيدة".

وتابع: "في المباريات الأخيرة اصبح غريزمان يلعب دورا اساسيا ولدينا إمكانيات أكثر للتواصل، وأكثر تقاربا".

وعن عودة سواريز واصل قائلا: "هو يرغب بالعودة سريعا، علينا ان ننتظر لنرى كيف سيطور الامور، وامل ان يعود سريعا، لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، والجميع لاحظ تاثير غيابه على الفريق في المباريات الاخيرة، نحن بالفعل نحتاج إليه".

وعن امنيته لهذا العام ختم بالقول: "اتمنى ان احصد الالقاب والحصول على راحة البال، علينا أن نتحلى بالصبر، ونأمل أن ننجح في تغيير هذا الوضع".