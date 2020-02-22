- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب ايبار يصف ميسي بالوغد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
وصف مدرب نادي إيبار، خوسيه مينديليبار، نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي بالوغد، من خلال حديثه الذي أشاد فيه بأداء وحنكة النجم الارجنتيني خلال المباريات.
وقال مدرب إيبار بحسب ما نشر موقع غول الايطالي: "هذا الوغد يرتاح خلال المباراة، يعرف متى عليه أن يشارك في اللعب، ومتى يرتاح، لو غاب عن المباراة سيمضي وقتا أصعب بمشاهدتها من المدرجات".
وأضاف: "ذات مرة مع أوساسونا، ذهبنا لنلعب مباراة في كأس الملك، في الصباح قيل ميسي خارج المواجهة لأن لديه مشكلة في المعدة ومصاب بحُمى، بعد وجبة الغذاء، استدعوه، جلس بديلا، كانت النتيجة 2-0 لبرشلونة وفجأة وجدته يجري عملية الإحماء، دخل، سجل هدفين وخسرنا 4-0".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ايبار يصف ميسي بالوغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.