مدرب ايبار يصف ميسي بالوغد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

وصف مدرب نادي ​إيبار​، خوسيه مينديليبار، نجم نادي ​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ بالوغد، من خلال حديثه الذي أشاد فيه بأداء وحنكة النجم الارجنتيني خلال المباريات.



وقال مدرب إيبار بحسب ما نشر موقع غول الايطالي: "هذا الوغد يرتاح خلال المباراة، يعرف متى عليه أن يشارك في اللعب، ومتى يرتاح، لو غاب عن المباراة سيمضي وقتا أصعب بمشاهدتها من المدرجات".

وأضاف: "ذات مرة مع أوساسونا، ذهبنا لنلعب مباراة في كأس الملك، في الصباح قيل ميسي خارج المواجهة لأن لديه مشكلة في المعدة ومصاب بحُمى، بعد وجبة الغذاء، استدعوه، جلس بديلا، كانت النتيجة 2-0 لبرشلونة وفجأة وجدته يجري عملية الإحماء، دخل، سجل هدفين وخسرنا 4-0".