شكرا لقرائتكم خبر عن «هامان»: «شرف لفيرنر أن يرتبط اسمه بليفربول.. ولكن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى ديتمار هامان، نجم بايرن ميونخ الألماني السابق، أن ارتباط اسم المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج، بالانتقال إلى ليفربول يعتبر شرفا للاعب، إلا أنه أبدى تخوفه من اتخاذ اللاعب لتلك الخطوة.

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وأوضح «هامان» وجهة نظره، في مقال له بموقع شبكة «سكاي»: «تيمو فيرنر يتحسن باستمرار، وقد سجل مجددًا في دوري الأبطال بعدما سجل بالفعل أكثر من 20 هدفًا في البوندسليجا هذا الموسم، وأثق أنه سيلعب في فريق كبير للغاية قريبًا، وبالطبع شرف له أن يرتبط اسمه بليفربول».

وأضاف: «السؤال هو: هل يناسب أسلوب لعب ليفربول؟ بالنسبة لي، هو أقوى حين يأتي من العمق ويمكنه استخدام أعظم أسلحته، سرعته، ومع وجود فيرمينو، يملك ليفربول مهاجم يمكنه دائمًا المشاركة في اللعب ويربط كثيرًا بين زملائه، فإذا ذهب فيرنر إلى ليفربول سأفضل أن أراه على الأطراف».

وتابع الألماني في مقاله: «لكن هناك قنبلتين في الفريق، هما ساديو ماني ومحمد صلاح، وإذا لم يصب أو يرحل أي من ثلاثي هجوم ليفربول، فلن يلعب فيرنر ولا أظن أن هذا ما يريده. اللعب لليفربول إنجاز بالتأكيد، لكن، في رأيي، سيكون مناسبًا أكثر لمانشستر يونايتد أو تشيلسي».