شكرا لقرائتكم خبر عن نور حسين تبحث عن حلم التأهل الأول للأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخوض نور حسين عبدالسلام، لاعبة المنتخب المصري للتايكوندو، اليوم السبت، التصفيات الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد، والتي تستمر حتى يوم 23 فبراير في مدينة الرباط المغربية، وتشارك مصر فيها بـ4 لاعبين (لاعبان ولاعبتان).

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ومنذ انضمام نور حسين إلى صفوف المنتخب المصري للتايكوندو وهي تحلم بالمشاركة في الأوليمبياد، واليوم اقتربت بطلة أفريقيا من تحقيق هذا الحلم، بعد أن تم اختيارها للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأوليمبياد، والتي تقام بالمغرب، حيث تحتل حاليا المركز الـ22، في التصنيف الأوليمبي لمنافسات وزن -49 كجم، وذلك بعد حصولها العام الماضي على فضية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، وفضية دورة الألعاب العسكرية العالمية.

وتملك بطلة أفريقيا سجل ميداليات مميز، خاصة في البطولات الأفريقية، حيث حصدت 4 ذهبيات وفضية في البطولات الأفريقية المختلفة، كما أحرزت 4 ذهبيات وفضية و4 برونزيات في البطولات الدولية المفتوحة، وبرونزية في التصفيات العالمية المؤهلة لأوليمبياد الشباب، وشاركت في 6 بطولات عالم و18 جائزة كبرى.

وتشهد منافسات وزن -49 كجم أكبر مشاركة أفريقية في الأوزان الأوليمبية، بتواجد 16 لاعبة في الميزان من دول: بوتسوانا، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والرأس الأخضر، وغانا، وليبريا، ومدغشقر، والمغرب، وموزمبيق، والنيجر، ساو توم وبرانسيب، والسنغال، والصومال، وجنوب السودان، وتونس، بالإضافة إلى مصر.